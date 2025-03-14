Генсек НАТО исключил участие альянса в обеспечении прекращения огня на Украине

Рютте: НАТО не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине

НАТО не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае заключения перемирия. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью агентству Bloomberg.

«Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом... но НАТО, возможно, будет советовать, как лучше всего это сделать», — сказал генсек.

Рютте добавил, что обсуждать гарантии безопасности для Киева можно будет только после заключения перемирия.

В этом же интервью Рютте заявил, что положительно оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году.

11 марта в Джидде прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее французский политик заявил об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии.