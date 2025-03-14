Момент убийства украинского неонациста Ганула попал на видео

В сети появился видеоролик, на котором показано убийство организатора беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе, радикального националиста Демьяна Ганула.

На кадрах видно, что мужчина лежит на земле. К нему подходит неизвестный, после чего достает из сумки пистолет и делает выстрел в голову. Стоящие поблизости люди не предпринимают никаких действий и не обращают внимания на происходящее.

Демьяна Ганула застрелили утром 14 марта. Пострадавший скончался на месте. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, ему уже доложили о произошедшем.

Днем 14 марта издание «Телеграф» сообщило, что предполагаемый убийца Ганула сам сдался полиции. По данным журналистов, мужчина позвонил правоохранителям и признался в содеянном.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

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