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Медведев объяснил бойцам ВСУ, как нужно действовать, чтобы сохранить свои жизни

Медведев: подход бойцов ВС РФ к ВСУ в Курской области является гуманным
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале озвучил позицию России в отношении украинских военных, находящихся в Курской области. Он процитировал слова президента России Владимира, озвученные на совещании постоянных членов СБ РФ.

«В случае добровольного сложения оружия украинским военнослужащим гарантированы жизнь, соблюдение прав и достойное обращение в соответствии с международными нормами», — написал он, подчеркнув, что это «очень гуманный подход» со стороны России.

Однако Медведев отметил, что отказ от капитуляции приведет к неотвратимым последствиям.

«Для тех, кто продолжит сопротивление, единственным исходом станет полное и безжалостное уничтожение. У киевского режима еще есть шанс сохранить жизни своих людей — но лишь при условии немедленного прекращения боевых действий. Следующие часы станут решающими. Выбор за Киевом», — подчеркнул зампред Совбеза.

В пятницу, 14 марта, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что попросил российского коллегу Владимира Путина «пощадить полностью окруженные» силы Вооруженных сил Украины. Кроме того, глава Белого дома заявил о высоких шансах разрешения ситуации на Украине.

Владимир Путин заявил во время совещания Совбеза, что Киев для реализации призыва Трампа «пощадить украинских военных» должен отдать приказ бойцам Вооруженных сил Украины сдаться в плен в Курской области.

Ранее в России призвали отправить пленных солдат ВСУ в Суджу.

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