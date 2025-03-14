Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали отправить пленных солдат ВСУ в Суджу

«Ветераны России» призвали отправить пленных солдат ВСУ восстанавливать Суджу
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины предложили направить в город Суджу Курской области для участия в восстановительных работах. Соответствующую инициативу выдвинула организация «Ветераны России», предложив задействовать попавших в плен солдат в расчистке завалов, ремонте повреждённых зданий, восстановлении дорог и уборке территорий, передает Telegram-канал Mash.

По замыслу авторов идеи, военнопленные могут заниматься устранением последствий семимесячного пребывания ВСУ в регионе, включая ликвидацию повреждений инфраструктуры и объектов гражданского назначения. В числе задач также упоминается уборка мусора и восстановление магазинов, которые ранее использовались украинскими военными для размещения.

ВСУ потеряли пути для отступления из Курской области после взятия российскими военными населенного пункта Гончаровка. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию, заявил, что оставшиеся в области украинские боевики должны сложить оружие. 13 марта командование группы войск «Север» доложило Владимиру Путину о завершающей фазе по освобождению Курской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финский ученый одним словом описал отступление ВСУ из Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами