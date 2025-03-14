В России призвали отправить пленных солдат ВСУ в Суджу

Пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины предложили направить в город Суджу Курской области для участия в восстановительных работах. Соответствующую инициативу выдвинула организация «Ветераны России», предложив задействовать попавших в плен солдат в расчистке завалов, ремонте повреждённых зданий, восстановлении дорог и уборке территорий, передает Telegram-канал Mash.

По замыслу авторов идеи, военнопленные могут заниматься устранением последствий семимесячного пребывания ВСУ в регионе, включая ликвидацию повреждений инфраструктуры и объектов гражданского назначения. В числе задач также упоминается уборка мусора и восстановление магазинов, которые ранее использовались украинскими военными для размещения.

ВСУ потеряли пути для отступления из Курской области после взятия российскими военными населенного пункта Гончаровка. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию, заявил, что оставшиеся в области украинские боевики должны сложить оружие. 13 марта командование группы войск «Север» доложило Владимиру Путину о завершающей фазе по освобождению Курской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финский ученый одним словом описал отступление ВСУ из Курской области.