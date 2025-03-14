Путин: ситуация в отношениях РФ и США «начинает двигаться»

Путин заявил на Совбезе, что ситуация в отношениях РФ и США «начинает двигаться»

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ, посвященного восстановлению российско-американских отношений, заявил, что ситуация в отношениях двух стран «начинает двигаться». Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим, что получится», — сказал Путин.

Он также охарактеризовал процесс восстановления отношений двух стран как «сложный», но подчеркнул, что администрация действующего президента США Дональда Трампа предпринимает шаги для налаживания диалога.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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