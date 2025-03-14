Трамп обвинил Байдена в ухудшении отношений между США и РФ

Трамп: администрация Байдена виновата в том, что отношения США и РФ испортились

Администрация бывшего президента США Джо Байдена виновата в том, что отношения Вашингтона и Москвы так сильно испортились. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией, но я собираюсь нас вытащить», — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

По итогам переговоров между РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля помощник президента Юрий Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США.

Ранее в США раскритиковали администрацию Байдена за политику по Украине.