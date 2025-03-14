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В Германии заявили, что Путин поставил США в затруднительное положение

Профессор Ягер: Путин заявлением о перемирии поставил США перед трудным выбором
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Своими словами о перемирии с Украиной президент Российской Федерации Владимир Путин поставил США в затруднительное положение. Об этом в разговоре с изданием Focus заявил немецкий профессор международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер.

«США находятся в затруднительном положении, поскольку им приходится вести переговоры с Россией об интересах Европы», — сказал он.

По мнению аналитика, это может еще больше углубить раскол внутри Североатлантического альянса и между Соединенными Штатами и Европой.

Он считает, что Москва создает условия, когда она может выдвигать одно условие за другим. Одним из таких условий, названных главой российского государства, является капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Другим условием, которое было упомянуто лидером РФ, — прекращение поставок оружия Киеву.

Накануне Путин заявил, что Россия согласна с предложением США установить 30-дневное перемирие с Украиной. Однако он подчеркнул, что РФ исходит из того, что это прекращение огня должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру.

Президент также озвучил ряд вопросов, которые возникают при условии введения режима прекращения огня. В частности, непонятно, что делать с участком украинского вклинения в Курской области. Кроме того, он обратил внимание на то, что в случае 30-дневного перемирия остаются пока непонятными вопросы контроля и верификации территорий.

Ранее Трамп назвал первопричину российско-украинского конфликта.

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