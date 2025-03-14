Рубио заявил об осторожном оптимизме в вопросе переговоров с РФ по Украине

Рубио: США с осторожным оптимизмом оценивают взаимодействие с РФ по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио высказал осторожный оптимизм по поводу недавних контактов с Россией, касающихся урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, есть основания для осторожного оптимизма», — сказал госсекретарь.

13 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть идею 30-дневного перемирия на Украине, при условии его содействия достижению долгосрочного мира.

На следующий день, 14 марта, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News подтвердил ведение Вашингтоном переговоров с обеими сторонами конфликта, указав на рассмотрение различных сценариев урегулирования, включая военное присутствие европейских стран в регионе. Подробности обсуждаемых вариантов не раскрываются. Также он сообщил, что американский президент намерен положить конец вооруженному противостоянию между РФ и Украиной.

Ранее политолог заявил, что России не за чем спешить с перемирием на Украине.