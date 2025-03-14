Политолог: России незачем спешить с перемирием на Украине

Москве незачем спешить с перемирием на Украине, поскольку инициатива на линии боевого соприкосновения за Вооруженными силами РФ. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он подчеркнул, что США должны внятно ответить на вопросы российского лидера Владимира Путина относительно прекращения огня на 30 дней.

«Судя по тому, как развиваются публичные и непубличные контакты между Россией и США, возможно, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сможет ответить на ключевые замечания Владимира Путина. Среди них вопрос о том, как быть с украинскими войсками в котле на территории Курской области в случае перемирия», — напомнил политолог.

Он добавил, что Путин занял юридически идеальную позицию: Россия поддерживает идею 30-дневного перемирия, однако детали соглашения требуют проработки.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС рассказали о контактах с США, касающихся переговоров по Украине.