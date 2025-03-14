Советник Трампа рассказал об обсуждении всех вариантов урегулирования на Украине

Уолтц: США обсуждают с РФ и Украиной все варианты урегулирования конфликта

Вашингтон обсуждает с Москвой и Киевом самые разные варианты урегулирования кризиса, в том числе размещение европейских войск в зоне конфликта. Об этом в ходе интервью для телеканала Fox News рассказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он сообщил, что американский лидер Дональд Трамп намерен положить конец вооруженному противостоянию между РФ и Украиной.

«Мы обсуждаем все эти вопросы (урегулирования кризиса — «Газета.Ru») с обеими сторонами. Мы ведем переговоры с российскими и украинскими коллегами», — подчеркнул чиновник.

При этом журналист Fox News усомнился в том, что Украина сможет стать страной — членом НАТО. Также он предположил, что в мирном договоре может быть закреплено вхождение Донбасса в состав РФ.

В свою очередь, Уолтц не стал исключать подобного варианта развития событий. Он уточнил, что сейчас Вашингтон пытается добиться сближения позиций Москвы и Киева по урегулированию конфликта.

«Трамп полон решимости добиться мира, который устроит всех», — резюмировал советник.

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил о готовности согласиться на предложение о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине, но только при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший американский разведчик усомнился в способности США переиграть РФ.