Путин и Мадуро начали переговоры

Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС.

Разговор политиков приурочен к 80-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Как анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Мадуро и Путин обсудят «широкий комплекс двусторонних отношений».

В ходе общения с лидером Венесуэлы российский президент отметил вклад Мадуро в отстаивание суверенитета южноамериканской республики и пригласил его в Москву на 9 мая.

В начале февраля Мадуро отмечал решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Он обратил внимание на то, что сегодня некоторые страны стремятся сфальсифицировать историю, однако именно Красная армия освободила Польшу, Германию и всю Европу, «одержала победу над 5,4 млн солдат, вооруженных самым современным оружием тех лет, и водрузила в Берлине Знамя Победы над Рейхстагом».

В октябре 2024 года Путин заявил, что страны Содружества независимых государств совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее стало известно о планах Мадуро посетить Белоруссию в 2025 году.