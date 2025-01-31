Фицо подтвердил, что посетит Россию в мае на День Победы

Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы

Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил свое намерение посетить Москву и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Слова Фицо приводит РИА Новости.

«Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве», - подчеркнул он.

В середине января вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщал, что Фицо приедет в российскую столицу с большой делегацией 9 мая на празднование 80-летия Победы.

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее Токаев сообщил, что приедет в Москву на 80-летие празднования Победы.