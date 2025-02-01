Мадуро указал на решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом

Именно Красная армия внесла решающий вклад в победу над нацизмом. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает телеканал Venezolana de Television.

«Мы отмечаем в этом году 80-летие великой победы Красной армии Советского Союза над армией нацистской Германии», — подчеркнул он.

По словам Мадуро, сегодня некоторые страны стремятся сфальсифицировать историю, в связи с чем глава государства напомнил, что именно Красная армия освободила Польшу, Германию и всю Европу, «одержала победу над 5,4 млн солдат, вооруженных самым современным оружием тех лет, и водрузила в Берлине Знамя Победы над Рейхстагом».

До этого премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил свое намерение посетить Москву и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее бывший разведчик призвал отстранить Зеленского от церемоний памяти жертв Холокоста.