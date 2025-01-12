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Мадуро посетит Белоруссию в 2025 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен посетить Белоруссию в текущем году
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Maxwell Briceno/Reuters

В текущем году ожидается официальный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что белорусская сторона поздравила Мадуро с переизбранием на пост президента и выразила ему теплые слова приветствия от Александра Лукашенко.

Мадуро, в свою очередь, выразил благодарность за высокое представительство Белоруссии на его инаугурации и подтвердил неизменность дружественных отношений между двумя странами, назвав Венесуэлу верным союзником Белоруссии.

Он также направил приветствия белорусскому коллеге, премьер-министру и народу Белоруссии.

Официальная дата визита пока не объявлена.

Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился со вступившим в должность президента Венесуэлы Николасом Мадуро и передал ему поздравления от президента России Владимира Путина.

До этого действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла 10 января в Федеральном законодательном дворце в Каракасе.

Ранее Мадуро призвал отпраздновать юбилей победы СССР над нацистской Германией.

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