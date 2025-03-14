Reuters сообщил о долгом разговоре Уиткоффа с Путиным

Разговор спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным был долгим. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Встреча состоялась накануне поздно вечером в Москве. После нее Уиткофф покинул российскую столицу и отправился в Соединенные Штаты. Незадолго до отлета Уиткофф посетил здание американского посольства в Москве, в котором провел около часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил встречу Путина и и Уиткоффа. По его словам, американский спецпредставитель предоставил российской стороне дополнительные сведения относительно возможного перемирия по Украине. В свою очередь, Путин через Уиткоффа передал для Трампа «информацию и дополнительные сигналы», добавил Песков.

Ранее в США рассказали об «осторожном оптимизме» в вопросе урегулирования на Украине.