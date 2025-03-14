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Страны G7 предупредили Россию о санкциях в случае отказа от перемирия

Главы МИД стран G7 согласовали заявление с предупреждением РФ о санкциях
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Hannes P Albert/Global Look Press

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) согласовали итоговое совместное заявление. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

По данным журналистов, заявление включает предупреждение России о возможных дополнительных санкциях в случае отказа от соглашения о прекращении огня.

Незадолго до этого министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7 была поддержана идея прекращения огня на Украине.

Агентство Reuters в свою очередь сообщало, что в проекте коммюнике встречи глав МИД стран G7, проходящей в канадской провинции Квебек, нет призыва к введению новых санкций против России. Уточнялось, что в документе приветствуется работа США по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на 30-дневное перемирие.

Ранее Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций.

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