В G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7 была поддержана идея прекращения огня на Украине. Трансляцию вел CBC News.

«Все министры G7 согласились с предложением США о прекращении огня, теперь мы изучаем российскую реакцию», — заявила она.

По ее словам, «мяч теперь на стороне России, что касается Украины».

Агентство Reuters сообщало, что в проекте коммюнике встречи глав министерств иностранных дел стран G7, проходящей в канадской провинции Квебек, нет призыва к введению новых санкций против России. По данным авторов, в документе приветствуется работа США по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на 30-дневное перемирие, отметили журналисты.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший американский разведчик заявил, что Трамп загнал Европу в ловушку.