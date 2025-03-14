В проект итогового коммюнике G7 не включили новые санкции против РФ

Reuters: в проекте коммюнике саммита G7 нет призыва к санкциям против РФ

В проекте коммюнике встречи глав министерств иностранных дел стран Группы семи (G7), проходящей в канадской провинции Квебек, нет призыва к введению новых санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным авторов, в документе приветствуется работа США по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на 30-дневное перемирие, отметили журналисты.

«Если нам не удастся согласовать [текст] коммюнике, это покажет разногласия. Это не в интересах ни одной из стран Группы семи», — сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций.