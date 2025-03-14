Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В проект итогового коммюнике G7 не включили новые санкции против РФ

Reuters: в проекте коммюнике саммита G7 нет призыва к санкциям против РФ
close
Hannes P Albert/Global Look Press

В проекте коммюнике встречи глав министерств иностранных дел стран Группы семи (G7), проходящей в канадской провинции Квебек, нет призыва к введению новых санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным авторов, в документе приветствуется работа США по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на 30-дневное перемирие, отметили журналисты.

«Если нам не удастся согласовать [текст] коммюнике, это покажет разногласия. Это не в интересах ни одной из стран Группы семи», — сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами