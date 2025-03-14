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Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций

Рябков: РФ, КНР и Иран провели обмен мнениями, уделив внимание вопросам санкций
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций. Об этом на встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы подчеркиваем необходимость положить конец всем незаконным санкциям», — сказал он.

Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия, КНР и Иран провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание вопросам мира и отмены санкций.

Встреча представителей России, Китая и Ирана по иранскому ядерному вопросу проходит под председательством заместителя китайского министра иностранных дел Ма Чжаосюя. Помимо ядерной проблематики, как ожидается, стороны обсудят пути отмены западных санкций против Ирана, а также сотрудничество Тегерана, Москвы и Пекина в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы.

Ранее Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести переговоры по Ирану.

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