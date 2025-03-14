Французский политик заявил об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии

Украинский лидер Владимир Зеленский пришел в ярость в связи с согласием президента России Владимира Путина на перемирие. Об этом в социальной сети X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский отвращен и раздражен тем, что Путин согласился на прекращение огня. В Киеве буйство», — отметил он.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к перемирию с условием перспектив долгосрочного мира на Украине.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.