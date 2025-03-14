Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший американский разведчик заявил, что Трамп загнал Европу в ловушку

Риттер: Трамп загнал Европу в ловушку на переговорах о перемирии на Украине
close
Wikimedia Commons

Президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив поддержать инициативу о прекращении огня на Украине. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня», — сказал экс-разведчик.

Помимо этого, Риттер назвал несостоятельными утверждения, согласно которым Россия вынуждена согласиться на предложенное прекращение огня. По его словам, Москву невозможно переиграть.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро заявил, что Путин занял правильную позицию по прекращению огня на Украине. По его словам, Россия «не находится под давлением», чтобы сразу соглашаться на перемирие.

Ранее в США признали дипломатическую победу России после слов Путина о перемирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами