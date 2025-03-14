Бывший американский разведчик заявил, что Трамп загнал Европу в ловушку

Риттер: Трамп загнал Европу в ловушку на переговорах о перемирии на Украине

Президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив поддержать инициативу о прекращении огня на Украине. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня», — сказал экс-разведчик.

Помимо этого, Риттер назвал несостоятельными утверждения, согласно которым Россия вынуждена согласиться на предложенное прекращение огня. По его словам, Москву невозможно переиграть.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро заявил, что Путин занял правильную позицию по прекращению огня на Украине. По его словам, Россия «не находится под давлением», чтобы сразу соглашаться на перемирие.

Ранее в США признали дипломатическую победу России после слов Путина о перемирии.