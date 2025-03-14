В Госдуме предостерегли от провокаций Украины после возможного перемирия

Водолацкий: России нужно готовиться к провокациям Украины после заключения мира

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение, что России стоит быть готовой к возможным провокациям со стороны Украины после потенциального заключения мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Водолацкого, «те, кто сегодня воспитан в духе национализма», не исчезнут и продолжат сотрудничать с английскими, французскими и американскими спецслужбами, готовясь к возможному реваншу или провокациям против России. По его мнению, России в любом случае нужно укреплять границы, увеличивать численность сотрудников пограничной службы и совершенствовать систему наблюдения на рубежах. Это, по его словам, позволит предотвращать любые провокации и попытки проникновения на территорию страны.

11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении режима прекращения огня в зоне конфликта на 30 дней. По итогам переговоров в Саудовской Аравии украинская и американская стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США планируют донести эту информацию до РФ.

12 марта депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что российская сторона не позволит водить себя за нос в вопросе перемирия с Украиной.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в свою очередь высказывал мнение, что Европейский союз и президент Франции Эммануэль Макрон могут сорвать инициативы по достижению мира на Украине.

Ранее советник Трампа рассказал об обсуждении всех вариантов урегулирования на Украине.