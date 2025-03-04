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В США раскритиковали администрацию Байдена за политику по Украине

Вэнс: у администрации Байдена не было четкого плана в отношении Украины
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Leah Millis/Reuters

Администрация бывшего президента США Джо Байдена не разработала четкой стратегии в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Вэнс напомнил, что он был сенатором в течение последних двух лет работы администрации Байдена. По его словам, если бы была возможность в частном порядке поговорить с чиновниками администрации экс-президента и спросить их о плане по Украине, то они бы честно ответили, что план состоит просто в том, чтобы продолжать поставлять Киеву оружие и надеяться на изменение ситуации на поле боя.

Вице-президент подчеркнул, что надежда не может быть стратегией, как и выброс денег и боеприпасов на подпитывание конфликта.

Вэнс добавил, что действующий президент США Дональд Трамп четко осознает необходимость урегулирования украинского конфликта, и он является единственным человеком, у кого есть стратегия.

В феврале президент России Владимир Путин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Вэнс объяснил, чем вклад США в экономику Украины лучше «миротворцев».

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