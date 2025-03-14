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Жена экс-президента Украины Ющенко рассказала, к чему стремится Киев

Бывшая первая леди Украины Ющенко: никто не хочет мира больше, чем Киев
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Wikimedia Commons

Киев больше всех хочет прекращения огня и мира с Москвой. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на бывшую первую леди Украины Екатерину Ющенко.

Жена третьего главы государства Виктора Ющенко пообщалась с журналистами в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, для мирного урегулирования конфликта необходимо, чтобы «изменилась сама ситуация». Однако супруга экс-президента не стала уточнять, какие именно перемены она имеет в виду.

«Никто не хочет этого мира больше, чем Украина. На сегодняшний день Украина выдвигает множество различных условий для мира», — отметила Екатерина Ющенко.

Она подчеркнула, что РФ также продолжает предъявлять требования, выполнение которых она считает необходимым для завершения боевых действий. Как сказала бывшая первая леди, по итогам конфликта ей бы не хотелось увидеть разрушение Украины и всех ее надежд.

11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Позже о готовности рассмотреть данную инициативу заявил и президент РФ Владимир Путин. При этом он уточнил, что Москва подпишет соглашение о перемирии, только если это приведет к долгосрочному миру.

Ранее советник президента США Дональда Трампа не исключил закрепления суверенитета РФ над Донбассом и Крымским полуостровом.

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