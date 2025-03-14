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Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии

Лукашенко назвал ненужным создание единой валюты РФ и Белоруссии в данный момент
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Создавать единую валюту Союзного государства в данный момент не нужно, поскольку этот момент уже упущен. Об этом во время выступления в Совете Федерации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что ранее все выступали за создание единой валюты России и Белоруссии. По словам Лукашенко, тогда он обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением поручить соответствующую разработку специалистам нацбанков, но в итоге против такой валюты выступили в Банке России.

«Через несколько месяцев поступило предложение — ни в коем случае», — сказал он.

Первым такое предупреждение, отметил белорусский лидер, вынес Центробанк.

Также Лукашенко подчеркнул необходимость принципиальной позиции России и Белоруссии во внешней политике, чтобы избежать манипуляций со стороны Запада.

Накануне президент Белоруссии заявил, что урегулирование ситуации на Украине станет возможным лишь после того, как Россия полностью реализует свой переговорный потенциал. По его словам, Москва имеет преимущество на фронте, что позволяет ей диктовать условия, и поэтому принятие предложений США представляется ей сейчас нецелесообразным.

Ранее президент Белоруссии заявил, что даже после холодной войны Запад разрушал то, что осталось от СССР.

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