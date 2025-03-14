Лукашенко объяснил, как России и Белоруссии избежать обмана со стороны Запада

Лукашенко: РФ и Белоруссия должны стоять на своем, чтобы Запад не обманул их

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость принципиальной позиции России и Белоруссии во внешней политике, чтобы избежать манипуляций со стороны Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Совете Федерации, он отметил неопределенность в международной обстановке, связанную с возвращением Дональда Трампа в Белый дом и сопутствующими заявлениями и давлением на различные стороны конфликта.

«Мы должны твердо стоять на своих позициях, нас никто не должен куда-то столкнуть в сторону. Или, дай Бог, как мы сейчас говорим, обмануть нас или обвести вокруг пальца. Этого не произойдет», — сказал белорусский лидер.

Накануне Лукашенко заявил, что урегулирование ситуации на Украине станет возможным лишь после того, как Россия полностью реализует свой переговорный потенциал. По его словам, Москва имеет преимущество на фронте, что позволяет ей диктовать условия, и поэтому принятие предложений США представляется ей сейчас нецелесообразным.

Ранее президент Белоруссии заявил, что даже после холодной войны Запад разрушал то, что осталось от СССР.