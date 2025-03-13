Лукашенко рассказал, когда удастся договориться по урегулированию на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование ситуации на Украине станет возможным лишь после того, как Россия полностью реализует свой переговорный потенциал. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва имеет преимущество на фронте, что позволяет ей диктовать условия, и поэтому принятие американских предложений о временном прекращении огня представляется ей сейчас нецелесообразным.

«У них большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — считает президент Белоруссии.

Лукашенко также высказал сомнение в согласии украинской стороны на перемирие, предположив, что Киев рассчитывает на отказ России от подобной инициативы.

На прошлой неделе президент США заявил, что у властей Украины отсутствуют козыри в переговорах по урегулированию конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон хорошо взаимодействует с Москвой. Он добавил, что у России «на руках все карты».

Ранее советник президента РФ Ушаков оценил выгоду России от перемирия.