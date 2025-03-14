Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко обвинил Запад в разрушении наследия СССР

Лукашенко: даже после Холодной войны Запад разрушал то, что осталось от СССР
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в планомерном демонтаже того, что осталось от СССР, даже после официального завершения Холодной войны. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая в Совете Федерации, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что уже в начале 1990-х годов стало очевидно, что бывшим советским республикам будет сложно выстоять в одиночку, как в экономическом плане, так и в политическом.

Лукашенко проиллюстрировал трудности постсоветского существования России и Белоруссии цитатой из поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин»: «Горе одному, один не воин — каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое».

До этого белорусский лидер заявил, что Москва и Минск могут со временем прийти к единому парламенту, если стороны будут готовы к соответствующему шагу. При этом он заявил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав Российской Федерации.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами