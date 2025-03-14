Лукашенко обвинил Запад в разрушении наследия СССР

Лукашенко: даже после Холодной войны Запад разрушал то, что осталось от СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в планомерном демонтаже того, что осталось от СССР, даже после официального завершения Холодной войны. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая в Совете Федерации, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что уже в начале 1990-х годов стало очевидно, что бывшим советским республикам будет сложно выстоять в одиночку, как в экономическом плане, так и в политическом.

Лукашенко проиллюстрировал трудности постсоветского существования России и Белоруссии цитатой из поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин»: «Горе одному, один не воин — каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое».

До этого белорусский лидер заявил, что Москва и Минск могут со временем прийти к единому парламенту, если стороны будут готовы к соответствующему шагу. При этом он заявил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав Российской Федерации.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым.