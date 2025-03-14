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На Украине сообщили о формировании группы для контроля за перемирием

Сибига: Киев начал формировать группу для контроля за возможным перемирием
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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля за соблюдением режима прекращения огня, если он будет введен. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия», — сказал он.

При этом глава внешнеполитического ведомства назвал этот процесс «чрезвычайно сложным».

Сибига добавил, что все дальнейшие усилия властей будут направлены на подготовку к достижению «справедливого мира» для Украины и согласованию гарантий безопасности. С этой целью у Киева должны появиться «соответствующие наработки и модальности».

11 марта руководство Украины заявило о готовности принять предложение США, касающееся введения 30-дневного режима прекращения огня.

Спустя два дня президент РФ Владимир Путин также сообщил о готовности российских властей согласиться на предложение о перемирии, но только если оно приведет к долгосрочному миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал об обсуждении территориального вопроса с Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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