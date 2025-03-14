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Финский профессор назвал правильной позицию Путина по Украине

Профессор Кангаспуро: Путин занял правильную позицию по Украине
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Профессор и директор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро считает, что президент России Владимир Путин занял правильную позицию по прекращению огня на Украине. Об этом пишет Iltalehti.

По его словам, Россия «не находится под давлением», чтобы сразу соглашаться на прекращение огня, потому что у нее есть преимущество на фронте.

Поэтому эксперт назвал позицию главы России «логичным продолжением его более ранних заявлений». Он считает, что пока у Москвы нет необходимости спешить с заключением временного перемирия без определенных условий. Поэтому Путин не стал выступать против самого предложения о перемирии, но внес важные коррективы, которые нужно обсудить, заключил политолог.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США признали дипломатическую победу России после слов Путина о перемирии.

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Переговоры о мире на Украине
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