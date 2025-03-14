Лукашенко прибыл в Совет Федерации, где впервые выступит с обращением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал свое первое выступление в Совете Федерации. Об этом сообщили в Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

Перед выступлением белорусский лидер встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Лукашенко подарил ей цветы, а также сделал запись в книге почетных гостей.

Накануне Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Перед переговорами белорусский лидер заявил, что РФ располагает всеми необходимыми средствами для нормальной жизни после окончания конфликта, а у Украины нет ничего. По его словам, «Европа не поможет» Киеву.

После переговоров с Лукашенко Путин заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина вернется к России и Белоруссии.