Президент Александр Лукашенко выразил уверенность, что Украина вернется к Белоруссии и России, после того как страны Запада вывезут все ископаемые, редкоземельные металлы и чернозем с территории республики. Трансляцию с пресс-конференции белорусского лидера и президента России Владимира Путина вел телеканал «Россия 24».

По оценке Лукашенко, о Зеленского «вытерли ноги в Белом доме и везде фактически», и в этой ситуации ему нужно «пораскинуть мозгами».

«Три славянских народа всегда жили в нормальной ситуации. Сесть и договориться. Вот посмотрите, никто Украине помогать не будет. Что, в начале войны по редкоземельным металлам ставился вопрос американцами? Нет, а сейчас поставили. Вроде Зеленский прав — тогда же не говорили об этом. А все равно придется исполнять», — указал президент Белоруссии.

По его словам, с территории Украины «черноземы повезут, и редкоземельные материалы, и дай Бог, чтобы все остальное не вывезли». В связи с этим, считает Лукашенко, Владимир Зеленский или другой президент вернется к России и Белоруссии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов подписать рамочное соглашение по редкоземельным металлам с США.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае «труба» наступит Украине и Европе вместе взятым.