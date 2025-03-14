Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о санкциях против Ирана

Песков: Россия считает незаконными санкции против Ирана
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия считает санкции, введенные в отношении Ирана, незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля подчеркнул, что правительство Ирана никогда не заявляло о намерении получить ядерное оружие.

«Поэтому в этом плане все санкции, все ограничения являются незаконными в нашем восприятии. Нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин получит все необходимые доклады о санкциях против Ирана. По его словам, в настоящее время ведется работа по поиску путей мирного урегулирования иранской ядерной проблемы.

Несколькими часами ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций. Он также отметил, что страны провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание вопросам мира.

5 марта Песков заявил, что Москва развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы.

Ранее Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести переговоры по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами