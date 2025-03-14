В Кремле высказались о санкциях против Ирана

Россия считает санкции, введенные в отношении Ирана, незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля подчеркнул, что правительство Ирана никогда не заявляло о намерении получить ядерное оружие.

«Поэтому в этом плане все санкции, все ограничения являются незаконными в нашем восприятии. Нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин получит все необходимые доклады о санкциях против Ирана. По его словам, в настоящее время ведется работа по поиску путей мирного урегулирования иранской ядерной проблемы.

Несколькими часами ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций. Он также отметил, что страны провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание вопросам мира.

5 марта Песков заявил, что Москва развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы.

Ранее Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести переговоры по Ирану.