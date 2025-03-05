В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры РФ и США по Ирану

Российская Федерация развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Мы ожидаем отдельной дискуссий по этой теме. Это то, что было предложено — сделать это отдельной темой консультаций в будущем. Налицо понимание, что российская позиция заключается в том, что ядерную проблему Ирана нужно решать мирными, дипломатическими средствами. Поскольку Иран — это наш союзник, партнер, страна, с которой мы развиваем комплексные взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения, то Россия готова сделать для этого все возможное. Соединенным Штатам об этом известно», — сказал представитель Кремля.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтону не придется использовать это давление слишком часто.

В то же день Песков заявил, что Россия уверена в необходимости организации переговоров между США и Ираном. По его словам, российская сторона готова сделать все, что в ее силах, для достижения улучшения американо-иранских отношений.

Позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что РФ и США договорились провести переговоры по Ирану.

В январе президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом отмечал, что консультации Москвы и Тегерана по международной повестке крайне востребованы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров передал «огромный привет» президенту Ирана от Путина.