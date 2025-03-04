Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести переговоры по Ирану

Ушаков: Россия и США договорились в Эр-Рияде об отдельных переговорах по Ирану

Представители России и США в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились провести отдельную встречу по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана и договорились, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — сказал политик.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не позволит иранским властям создать ядерное оружие. Он напомнил, что недавно глава Белого дома подписал указ о максимальном давлении на Иран.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в необходимости организации переговоров между США и Ираном. По его словам, российская сторона готова сделать все, что в ее силах, для достижения улучшения американо-иранских отношений.

Ранее в Тегеране отказались наблюдать, как США унизят лидера Ирана по примеру Зеленского.