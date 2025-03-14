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В Кремле ответили на вопрос о возможном созвоне Путина и Трампа

Песков: точное время телефонного разговора Путина и Трампа пока не согласовано

Москва и Вашингтон пока не согласовали время телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точное время разговора <...> пока не согласовано», — сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что сейчас специальный представитель президента США Стив Уиткофф должен передать главе своего государства всю информацию, полученную в ходе переговоров в РФ. Только после этого Москва и Вашингтон будут думать над следующими шагами.

«Понимание, что разговор нужен, есть с двух сторон», — добавил Песков.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры с участием делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона, касающееся введения 30-дневного режима прекращения огня.

Спустя два дня в Москву прибыл специальный посланник американского лидера. В Белом доме заявили, что главная цель поездки Уиткоффа — убедить российские власти подписать соглашение о перемирии.

Позже данную инициативу прокомментировал президент РФ. Путин сообщил о готовности согласиться на предложение о прекращении огня, но только при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали об «осторожном оптимизме» в вопросе урегулирования на Украине.

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