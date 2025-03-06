Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киселев предложил ввести пошлины на французское вино

Глава Ассоциации виноделов: нужно ввести пошлины в 200% на французское вино
close
barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Необходимо ввести пошлины в 200% для французских вин, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, пишет агентство РИА Новости.

Так он отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты Евросоюза.

Киселев назвал выступление Макрона откровенно враждебным для России. По словам главы АВВР, президент Франции претендует в Европе на то, чтобы возглавить партию войны, и делает более актуальным убеждение Ассоциации виноградарей и виноделов России о необходимости введения запретительной, 200-процентной, пошлины для вин из недружественных стран

Как напомнил председатель правления ассоциации, на сегодняшний день недружественные страны никак не выделяются из общего ряда экспортеров вин в Россию — для всех действует пошлина в 20%.

Накануне Макрон в эфире французских телеканалов обратился к гражданам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Президент страны утверждал, что Франция не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также французский лидер осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в России ответили Макрону, заявившему о российской угрозе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами