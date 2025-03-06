Киселев предложил ввести пошлины на французское вино

Глава Ассоциации виноделов: нужно ввести пошлины в 200% на французское вино

Необходимо ввести пошлины в 200% для французских вин, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, пишет агентство РИА Новости.

Так он отреагировал на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты Евросоюза.

Киселев назвал выступление Макрона откровенно враждебным для России. По словам главы АВВР, президент Франции претендует в Европе на то, чтобы возглавить партию войны, и делает более актуальным убеждение Ассоциации виноградарей и виноделов России о необходимости введения запретительной, 200-процентной, пошлины для вин из недружественных стран

Как напомнил председатель правления ассоциации, на сегодняшний день недружественные страны никак не выделяются из общего ряда экспортеров вин в Россию — для всех действует пошлина в 20%.

Накануне Макрон в эфире французских телеканалов обратился к гражданам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Президент страны утверждал, что Франция не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также французский лидер осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в России ответили Макрону, заявившему о российской угрозе.