В ЕС объявили о контрмерах в ответ на американские пошлины

Европейский союз (ЕС) примет ответные меры в связи с решением США ввести пошлины на товары, поставляемые из стран — членов регионального содружества. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии (ЕК).

«Комиссия запускает серию контрмер для защиты европейских предприятий, рабочих и потребителей от воздействия этих необоснованных торговых ограничений», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ответные меры вступят в силу в середине апреля 2025 года. Они коснутся американских товаров, общая стоимость которых составляет примерно €18 млрд.

Но, несмотря на это, в ЕК выразили готовность сотрудничать с Вашингтоном при поиске путей для решения возникшей проблемы. В публикации отмечается, что контрмеры в ответ на пошлины со стороны США могут быть отменены в любой момент в случае достижения взаимовыгодных договоренностей.

26 февраля американский лидер Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на товары из европейских государств, в том числе автомобили. По его словам, Вашингтон объявит о принятии соответствующего решения в скором времени.

На этом фоне в ЕС сообщили о планах немедленно и жестко ответить США, если они введут пошлины.

Ранее во Франции призвали региональное содружество нанести «очень сильный удар» по США.