Путин провел международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там заявили, что в ходе беседы глава российского государства поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, передал добрые пожелания королю Сальману бен Абдул-Азизу аль Сауду.

В пресс-службе отметили, что стороны с удовлетворением констатировали высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвердили настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках ОПЕК+. Подчеркнута значимость этого уникального формата для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка, сохранения баланса между спросом и предложением в интересах как производителей, так и потребителей сырья», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что лидер РФ и кронпринц акцентировали приверженность Москвы и Эр-Рияда соблюдению обязательств, взятых на себя в ОПЕК+.

Там также рассказали, что с учетом проведенных на территории Саудовской Аравии международных контактов Мухаммед бен Сальман отметил важность урегулирования украинского конфликта. Кроме того, наследный принц выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации отношений России и США. При этом Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Саудовской Аравии и поблагодарил королевство в числе прочего за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей РФ и Соединенных Штатов, добавили в пресс-службе.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч Путина и американского президента Дональда Трампа.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США.

Ранее было названо преимущество России перед Западом на Ближнем Востоке.