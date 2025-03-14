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Союзники Украины обсудят вопрос об отправке миротворцев в страну

ABC: Австралия обсудит с ЕС отправку войск на Украину
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Bill Bachmann/Global Look Press

Австралия обсудит со странами Европейского союза (ЕС) отправку войск на Украину. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 15 марта проведет телефонный разговор с другими мировыми лидерами, чтобы обсудить возможную отправку миротворцев на Украину.

Отмечается, что в телефонном разговоре, организованном премьер-министром Великобритании Киром Стармером, также примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Канады и Новой Зеландии, а также президент Украины Владимир Зеленский.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс», или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что присутствие войск стран Североатлантического альянса в любом качестве на территории Украины является угрозой для Российской Федерации, Москва не примет этого.

10 марта глава МИД отметил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.

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