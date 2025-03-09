В Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину

Албаниз: мы подумаем над участием в миротворческой миссии на Украину

Австралия изучит возможность принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз, сообщает Sky News Australia.

Он уточнил, что рассмотрит возможность отправки австралийских войск на Украину в рамках миротворческой миссии, предложенной Францией и Великобританией.

«Мы подумаем над участием в какой-либо миротворческой миссии на Украине», — сказал он.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция намерены в скором времени представить президенту США Дональду Трампу группу стран, готовых участвовать в отправке миротворческой миссии в зону конфликта. В соответствующую группу, получившую название «Европа плюс, или «Коалиция желающих», могут войти как европейские государства, так и неевропейские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

6 марта газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции сообщила, что власти республики рассматривают возможность отправки военной миссии на Украину.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как российское руководство относится к возможному появлению миротворцев на Украине.