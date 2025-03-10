Лавров: РФ обнадеживают слова администрации Трампа

Лавров призвал не делать выводы о шансах по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что делать далеко идущие выводы о шансах урегулирования по Украине пока еще рано. Об этом сообщается на сайте внешнедипломатического ведомства.

При этом Лавров отметил, что Россию обнадеживает то, что она слышит от администрации президента США Дональда Трампа.

«Пока рано делать далеко идущие выводы, но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Дональда Трампа, в целом обнадеживает», — сказал глава министерства.

Он отметил, что Трамп признал, что одной из первопричин конфликта на Украине стало расширение НАТО и попытки втягивания в нее Украины, а госсекретарь США Марко Рубио заявил о многополярности мира.

До этого Лавров заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью» и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее Захарова заявила, что переговоры РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются.