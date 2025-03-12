Лавров заявил, что РФ не примет присутствия войск стран НАТО на Украине

Присутствие войск стран Североатлантического альянса в любом качестве на территории Украины является угрозой для Российской Федерации, Москва не примет этого. Об этом во время интервью с американскими блогерами Ларри Джонсоном, Марио Науфалом и Эндрю Наполитано заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если расширение НАТО признается, по крайней мере (президентом США Дональдом. — «Газета.Ru») Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой», — сказал он.

Министр отметил, что Россия «ни при каких условиях» не примет присутствия сил государств альянса на территории Украины.

Он также заявил, что представители западных стран «не разговаривают» с РФ. По словам дипломата, они по-прежнему утверждают, что «ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России». Когда Трампу задали вопрос о миротворцах, он ответил, что еще слишком рано это обсуждать, но обычно требуется согласие всех сторон, напомнил он.

«Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?» — добавил глава внешнеполитического ведомства РФ.

10 марта Лавров заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в Европе резко раскритиковали идею разместить западных миротворцев на Украине.