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Бывший американский разведчик усомнился в способности США переиграть РФ

Риттер: США смогли переиграть европейские страны, но с РФ так не получится
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп и его администрация не смогут переиграть РФ так же, как это произошло с европейскими странами. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он обратил внимание, что страны — члены Европейского союза (ЕС) долгое время выступали за продолжение боевых действий на Украине. Но властям США удалось загнать эти государства в ловушку и заставить поддержать идею о 30-дневном перемирии.

«Вы не сможете переиграть Москву! Как можно переиграть [министра иностранных дел РФ] Сергея Лаврова, который находится в этой среде уже почти вечность?» — добавил эксперт.

По его словам, российский лидер Владимир Путин и министр иностранных дел страны Сергей Лавров являются более подготовленными политиками по сравнению с президентом США и членами его команды.

«Они знают больше: больше о себе, о мире, да обо всем!» — подчеркнул Риттер.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры с участием представителей США и Украины, которые продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев заявил о готовности согласиться на предложение о введении режима прекращения огня на 30 дней. Вашингтон, в свою очередь, объявил о намерении возобновить оказание помощи украинским властям.

Два дня спустя президент РФ Владимир Путин также выразил готовность согласиться с предложением о перемирии, но только при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали, как Зеленский отреагировал на слова Путина о перемирии.

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Переговоры о мире на Украине
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