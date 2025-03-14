Стало известно о резкой реакции Зеленского на слова Путина о перемирии

Украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к перемирию с условием перспектив долгосрочного мира на Украине. Такую оценку реакции украинского главы государства дала американская газета The New York Times.

«Зеленский в своих резких высказываниях заявил, что российский лидер выдвинул так много условий, «что ничего не получится вообще или не получится как можно дольше», — говорится в сообщении издания.

По оценке американской газеты, Путин «излучает уверенность» в возможностях ВС РФ на поле боя.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.