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В Белом доме заявили, что Байден проспал свое президентство

Вэнс: Байден проспал свое президентство, пока страной управляла его жена Джилл
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Elizabeth Frantz/Reuters

Бывший глава США Джо Байден проспал свое президентство, в то время как администрацией руководила его жена. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Последствием такого управления стала катастрофическая ситуация в экономике, считает Вэнс. Он добавил, что дефицит в торговле США достиг $1 трлн.

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — пообещал вице-президент.

В последний раз Байдена заметили спящим во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. На поминальной службе он находился в первом ряду рядом с тогда еще первой леди Джилл, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее супругом. За ними сидели бывшие президенты США: Билл Клинтон с Хиллари, Джордж Буш — младший с супругой Лорой, Барак Обама, а также Дональд Трамп с Меланией.

Политик также нередко попадает в СМИ из-за оговорок. В сентябре этого года он перепутал Южную Корею с Северной и по ошибке заявил, что посещал КНДР. А на саммите НАТО в прошлом июле в Вашингтоне Байден утверждал, что президент России Владимир Путин хочет положить конец украинской демократии и уничтожить культуру Урана.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте посмеялся над Байденом вместе с Трампом.

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