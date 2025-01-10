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Байден уснул во время прощания с Джимми Картером

Байден уснул во время прощания с бывшим американским лидером Джимми Картером
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Brendan McDermid/Reuters

Во время церемонии прощания с 39-м президентом США Джимми Картером действующий глава государства Джо Байден был замечен спящим. Этот момент попал в объектив телеканала Fox News.

На поминальной службе Байден находился в первом ряду рядом с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее супругом. За ними сидели бывшие президенты США: Билл Клинтон с Хиллари, Джордж Буш — младший с супругой Лорой, Барак Обама, а также Дональд Трамп с Меланией.

На видеозаписи видно, как Джо Байден закрыл глаза и, вероятно, заснул в процессе службы.

Джимми Картер был президентом США от Демократической партии в период с 1977 по 1981 год. Его не стало 29 декабря 2024 года в возрасте ста лет. Последние дни он провел в своем доме в Джорджии.

В 2002 году Джимми Картер был удостоен Нобелевской премии мира за свои усилия по продвижению мира, демократии и правам человека на протяжении нескольких десятилетий после завершения своего президентства.

Ранее Байдена упрекнули в презрении к народу США.

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