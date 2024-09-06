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Байден перепутал Южную Kорею с Северной

Байден по ошибке заявил, что посещал Северную Kорею

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Yves Herman/Reuters

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что посещал Северную Корею для обсуждения вопроса производства компьютерных чипов в стране. Его выступление транслировали американские телекомпании, передает ТАСС.

«Я совершал поездки по всему миру — от Северной Кореи, <…> Южной Кореи и в другие страны, чтобы добиться открытия здесь [в США] заводов по производству компьютерных чипов», — сказал Байден, выступая в штате Висконсин.

В июле американский лидер оговорился, перепутав Украину с Ураном.

Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, Байден сказал, что президент России Владимир Путин хочет положить конец украинской демократии и уничтожить культуру Урана.

Этим летом в США активно началось обсуждение дееспособности и здоровья американского президента из-за его частых оговорок и странного поведения.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что политик прошел всеобъемлющее медицинское обследование и с ним все в порядке.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Обама позавидовал бы его достижениям.

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