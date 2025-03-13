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Генсек НАТО посмеялся над Байденом вместе с Трампом

Генсек НАТО Рютте посмеялся над Байденом вместе с Трампом
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Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посмеялись над бывшим американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп и Рютте около часа отвечали на вопросы журналистов. После завершения мероприятия, когда репортеры уже уходили из Овального кабинета, но еще работали камеры, генсек НАТО склонился к президенту США и что-то произнес.

В этой фразе можно услышать слово «предшественник» и замечание о довольно долгом общении, над которым посмеялись как члены делегации НАТО, так и участники команды Трампа.

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — четко произнес в ответ президент Штатов.

Рютте в шутку уточнил слова Трампа фразой «Прямо сейчас?», после чего политики засмеялись.

11 марта Рютте поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине. По словам генсека НАТО, «благодаря ему есть прорыв в том, что касается начала переговоров как с россиянами, так и с украинцами».

Также Рютте высказал мнение, что существуют и другие способы обеспечить гарантии безопасности Украины после прекращения огня, помимо размещения европейских войск на территории страны.

Ранее Трамп рассказал о последствиях согласия России на перемирие.

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