Уолтц заявил, что Уиткофф информирует Вашингтон о ходе переговоров с Россией

Уолтц: Уиткофф направляет информацию в Вашингтон о ходе переговоров с Россией

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф информирует Вашингтон о ходе переговоров с российскими властями в Москве. Об этом заявил помощник главы Белого дома Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Он [Уиткофф] находится там [в Москве] и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп — принять решение о дальнейших шагах», — отметил он.

13 марта самолет Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Уиткофф приехал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США. Кроме того, помощник российского лидера отметил, что спецпосланник американского президента не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

До этого в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон собирался передать эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.